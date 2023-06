Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter verletzt Jugendlichen und entwendet Smartphone - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Das Kriminalkommissariat der Polizei Herford bittet in einem Fall von schwerem Raub um Zeugenhinweise. Der Vorfall ereignete sich am 26. Mai am Herforder Bahnhof. Nach ersten Ermittlungen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei hat die Kreispolizeibehörde Herford nun die Ermittlungen in diesem Sachverhalt übernommen. Ein 17-Jähriger aus Bad Oeynhausen stand in Begleitung eines 17-jährigen Mindeners am Freitag (26.5.), um etwa 14.30 Uhr an Gleis 6. Ein bisher unbekannter, etwa 25 bis 35 Jahre alter Mann mit südländischem Erscheinungsbild trat an den Jugendlichen aus Bad Oeynhausen heran und forderte unter Vorhalt eines Messers dessen Smartphone. Der 17-Jährige kam der Aufforderung nicht nach. Der bisher Unbekannte verletzte den 17-Jährigen daraufhin mit dem Messer am Bein und entriss das Smartphone, ehe er flüchtete. Gemeinsam mit seinem Begleiter erschien der Jugendliche aus Bad Oeynhausen daraufhin bei der Bundespolizei in Bielefeld, um Anzeige zu erstatten. Hier wurde seine Verletzung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt.

Nach einer ersten Auswertung des Videomaterials aus dem Bahnhof trug der Unbekannte zum Tatzeitpunkt ein schwarzes Cappy von Adidas, einen grauen Pullover mit der Aufschrift "ellesse", eine schwarze Jacke, eine schwarze Trainingshose sowie rot-bräunliche Turnschuhe. In unmittelbarer Nähe befand sich zudem eine etwa 15 bis 25 Jahre alte Zeugin mit dunklen langen Haaren, die ein weißes Cappy trug. Zudem eine dunkle Jacke mit weißen Bruststreifen, einer hellblauen Jeans und weißen Sportschuhen sowie einer weißen Umhängetasche.

Die Polizei Herford bittet darum, dass sich diese Zeugin unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zur weiteren Ermittlung des Sachverhalts meldet. Weitere Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem beschriebenen Tatverdächtigen machen können, sich ebenfalls telefonisch oder auf den jeweiligen Wachen bei der Polizei Herford zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell