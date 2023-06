Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 40-Jähriger geht mehrere Herforder an - Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Herford (ots)

(jd) Am Montag (19.6.) verweilte ein 56-jähriger Herforder am Abend auf einer Bank am Wilhelmplatz. Gegen 19.10 Uhr trat dann unvermittelt unbekannte Person an den Herforder heran und trat gegen das Fahrrad des Herforders, das daraufhin umfiel. Sodann ging die männliche Person den 56-Jährigen zunächst verbal an und baute sich dann in bedrohender Haltung vor ihm auf, sodass der Herforder auswich, um einer körperlichen Auseinandersetzung zu entgehen. Daraufhin verließ der Mann gemeinsam mit seinem Begleiter die Örtlichkeit in Richtung Berliner Straße. Der 56-Jährige alarmierte die Polizei. Noch während der Sachverhaltsaufnahme am Wilhelmplatz erhielten die Beamten einen weiteren Notruf wegen eines Körperverletzungsdelikts an der Frühherrenstraße. Ein 79-jähriger Herforder beabsichtigte, um 19.15 Uhr von einem Parkplatz an der Frühherrenstraße durch einen Durchgang zur Berliner Straße zu gehen. Unvermittelt wurde er dann von einem ihm unbekannten Mann bedrängt. Auf diese Situation wurde ein 64-jähriger Mann aus Spenge aufmerksam, der mit seinem VW von einem Grundstück auf die Frühherrenstraße fahren wollte. Er hielt sein Auto an und bot dem 79-Jährigen an, dass dieser in sein Auto steigen könne. Der Unbekannte wollte den 79-Jährigen daran hindern und schlug unter anderem die Autotür zu und bedrängte den Herforder weiterhin. Daraufhin verließ der helfende Zeuge ebenfalls sein Auto, um dem Herforder zur Hilfe zu kommen. Sodann trat und schlug der Tatverdächtige gegen das Auto und schlug dann, nachdem er ihn bereits verbal attackiert hatte, auch auf den Spenger ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellte fest, dass die Personenbeschreibung vom Wilhelmplatz ebenfalls auf den Mann an der Frühherrenstraße zutrifft. Es handelt sich bei ihm um einen 40-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Eine Recherche in den polizeilichen Systemen ergab, dass er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Mann zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt rund 600 Euro.

