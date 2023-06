Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen gewaltsam Autos an - Mehrere Mercedes-Sterne entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Am Donnerstag (15.6.) bemerkte ein 60-jähriger Kalletaler an seinem Firmengelände an der Gewerbestraße Beschädigungen an mehreren Fahrzeugen. Unbekannte entwendeten die Mercedessterne von drei Autos, bei denen es sich um zwei Modelle der C-Klasse und ein E-Klasse-Modell handelt. Zudem stellte der Mann fest, dass der oder die unbekannten Täter eine weitere E-Klasse angegangen sind: Hier versuchten sie augenscheinlich gewaltsam den Mercedes-Stern auf der Heckklappe abzunehmen. Dabei wurde dieser jedoch stark beschädigt und verblieb am Fahrzeug. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

