Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Elektrofachmarkt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Um 0.43 Uhr löste der Einbruchsalarm eines Elektrofachmarkts an der Straße Janup in der vergangenen Nacht (20.6.) aus. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten wenige Minuten später stellten diese fest, dass die gläserne Schiebetür diverse Splitterungen aufwies. Zudem haben der oder die unbekannten Täter diese augenscheinlich aus der Halterung gedrückt. Mit einem Diensthund wurde das Geschäft umgehend nach möglichen Tatverdächtigen durchsucht. Diese Suche verlief, ebenso wie eine Nahbereichsfahndung, negativ. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras dauert noch an. Ebenso eine Aufstellung über das Diebesgut. Nach ersten Ermittlungen wurden offenbar Mobiltelefone, Laptops und Tablets entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Herforder Innenstadt in der vergangenen Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell