Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Behindertenwerkstatt - Bisher Unbekannte beschädigen Außentür

Bünde (ots)

(jd) Um 2.23 Uhr löste in der vergangenen Nacht (20.6.) der Alarm einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen an der Kleiststraße aus. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kam wenigen Minuten später an dem Objekt an und bemerkte, dass eine Außentür offenstand. Eine Durchsuchung des Gebäudes durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. An der Außentür wurden Spuren eines gewaltsamen Aufbruchs vorgefunden. Ob der oder die unbekannten Täter etwas aus dem Gebäudekomplex entwendet haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Zeugen im Bereich der Kleiststraße in der vergangenen Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, werden sie um Hinweise an die Polizei Herford unter 05221/8880 gebeten.

