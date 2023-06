Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hoher Sachschaden durch Kratzer- Parkende Fahrzeuge beschädigt

Herford (ots)

(sls) Gleich zwei Fahrzeugnutzer meldeten sich am Samstagnachmittag bei der Polizei, weil ihre hochwertigen Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Nutzer eines schwarzen Ford Mustang (Fahrschulfahrzeug) stellte gegen 13.05 Uhr das Fahrzeug im Bereich der Rennstraße Hausnummer 11 ab. Gegen 14.30 Uhr wurde dieser durch einen Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass sich quer über die Motorhaube Kratzer befinden. Diese wurden vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht, so dass ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand. Kurze Zeit später meldete sich eine geschädigte Mercedes-Fahrerin vom Eibenweg bei der Polizei. Diese hatte gegen 17.00 Uhr einen grauen Mercedes am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als die Fahrerin gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte diese große Kratzer auf der Motorhaube die ebenfalls mit einem spitzen Gegenstand eingeritzt wurden. Nach erster Einschätzung entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die weitere Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

