Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Radfahrer vom PKW erfasst

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am frühen Samstagabend (18.5.) zu einem Verkehrsunfall auf der Lübbecker Straße, bei dem ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Der Radfahrer befand sich gegen 18.15 Uhr auf dem Gehweg der Lübbecker Straße, um diese dann im Kreuzungsbereich mit der Straße Bredenpohl an der dortigen Ampelanlage zu überqueren. Zum selben Zeitpunkt befand ein 86-Jähriger BMW-Fahrer auf dem Bredenpohl, um anschließend auf die Lübbecker Straße nach rechts in Richtung Hüllhorst abzubiegen. Als die Ampelanlage für den BMW-Fahrer aus Löhne auf Grünlicht schaltete, beabsichtigte dieser nach rechts abzubiegen. Gleichzeitig querte der 33-Jährige ebenfalls die Fahrbahn an der dortigen Grünlicht zeigenden Fußgängerfurt. Der 86-Jährige übersah den Pedelec-Fahrer und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radfahrer schleuderte zunächst in die Windschutzscheibe des BMW und anschließend auf die Fahrbahn. Der Löhner verletzte sich hierbei und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der entstandenen Schäden waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

