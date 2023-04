Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Diebstählen aus geparkten Autos

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0374

Montagmorgen (17. April 2023) klickten für einen 31-jährigen Bochumer die Handschellen. Ein Zeuge bemerkte, dass der Mann sich auffällig an mehreren Autos an der Hohen Straße in Dortmund zu schaffen machte und alarmierte die Polizei.

Der 31-Jährige aus Bochum rüttelte an mehreren Autotüren und durchsuchte anschließend die Fahrzeuge. Der 57-jährige Zeuge aus Dortmund alarmierte daraufhin die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten.

Am Dortmunder Stadtgarten stellten die Polizisten den Bochumer und fanden neben Diebesgut ein griffbereites Klappmesser in seiner Jackentasche. Der 31-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Ermittlungen, auch zum Diebesgut, dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell