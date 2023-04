Polizei Dortmund

POL-DO: 27-Jähriger mit Potpourri an Strafanzeigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0371

Seine Samstagnacht (15. April) hat sich ein 27-jähriger Dortmunder sicherlich anders vorgestellt: Sie endete für den Mann im Polizeigewahrsam.

Gegen 2:05 Uhr fuhren Polizeibeamte auf der Rahmer Straße von Huckarde kommend in Richtung Kirchlinde. In einer scharfen Rechtskurve kam ihnen mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit ein 27-jähriger Dortmunder entgegen. Dieser schnitt die Kurve so stark, dass die Beamten ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizisten entschlossen sich, dem Dortmunder zu folgen und ihn anzuhalten. Währenddessen lenkte der Dortmunder seinen Citroën auf gerader Strecke mehrfach in den Gegenverkehr. Als die Polizisten den Wagen schließlich stoppten und den Fahrer kontrollierten, zeigte dieser sich unkooperativ. Die Beamten nahmen einen deutlichen Alkoholgeruch wahr und brachten den 27-Jährigen zur Wache Huckarde.

Da sich der Dortmunder weigerte, einen Drogen- und Alkoholtest zu machen, wurde eine Blutprobe angeordnet. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich zudem heraus, dass der Mann zur Festnahme aufgrund eines Haftbefehls ausgeschrieben ist. Ferner war der Citroën aufgrund einer Unterschlagung zur Sicherstellung ausgeschrieben. Zu guter Letzt stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen unbefugten Gebrauchs von Kraftwagen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss sowie infolge von Genuss anderer berauschender Mittel. Der Dortmunder wurde nach Beendigung der Maßnahmen schließlich in die JVA Dortmund eingeliefert.

