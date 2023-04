Polizei Dortmund

POL-DO: Kopfhörer gestohlen - Rechnung ohne Standortbestimmung gemacht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0369

Nach einem Diebstahl von In-Ear Kopfhörern der "Apfel"-Firma führte die Standortbestimmung der selbigen die Polizei zu den Tätern. Es folgte eine Flucht über Dächer mit einem Ende im Polizeigewahrsam.

Am Samstag, 15.4., erhielten die Beamten gegen 6 Uhr den Einsatz Einbruch zu einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße. Unbekannte Täter waren in der Nacht in die Wohnung im Obergeschoss eingedrungen und hatten unter anderem wertige In-Ear Kopfhörer entwendet. Mit Hilfe des Besitzers konnte der Aufenthaltsort der Kopfhörer geortet werden. Demnach befanden sich die Hörer in einer Wohnung in der Gneisenaustraße. Durch die recht genaue Ortung klopften die Polizisten kurze Zeit später an der Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung. Das war das Signal für drei Männer in der Wohnung durch ein Fenster auf das Dach zu klettern, um dann einige Zeit später durch eine Dachluke im Nachbarhaus zu flüchten. Vergeblich, die Beamten nahmen das Trio in einem Versteck auf dem Dachboden fest.

Mit richterlichem Beschluss betraten die Polizisten die betreffende Wohnung und fanden allerhand Diebesgut. Neben den gestohlenen Kopfhörern aus der Lessingstraße stellten die Beamten eine PTB-Waffe, Bargeld, Handys, einen aufgebrochenen Tresor, sogenannte Geldbomben und eine große Menge Tabak sicher.

Die Polizisten nahmen die drei Männer (34,32 und 23 Jahre alt) fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell