Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Zeugen nach Unfall zwischen Fahrrad und Motorroller gesucht

Wachtendonk (ots)

Am Sonntag (11. Juni 2023) gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf dem Radweg an der Niers eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei jetzt Zeugen sucht. Eine 63-Jährige aus Kempen war mit ihrem Rad im Bereich Wachtendonk auf dem Radweg unterwegs, als es in einer spitzen Kurve nach ihren Angaben zu einem Zusammenstoß mit einem Motorroller gekommen sei. Die Frau stürzte daraufhin über den Lenker ihres Fahrrades und verletzte sich schwer. Der jugendliche Rollerfahrer habe angehalten, wollte aber seine Personalien nicht nennen. Er gab gegenüber der Frau lediglich an, er käme aus Geldern-Pont. Statt der Frau zu helfen, stieg er nach ihrer Aussage wieder auf den Roller und fuhr davon. Die 63-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Rollerfahrer wird beschrieben als etwa 17 bis 18 Jahre alt, mit einer schlanken Statur. Er trug ein graues T-Shirt und graue Bermuda-Shorts. Unterwegs war der Unfallbeteiligte mit einem dunkelrost-farbigen Motorroller.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu dem gesuchten Rollerfahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

