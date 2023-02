Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Brandstiftung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung (52/3101)

Speyer (ots)

Am Dienstagabend, 31.01.2023, wurde die Polizei Speyer über eine Rauchentwicklung in einem Lichtschacht an der Verwaltungshochschule in der Freiherr-vom-Stein Straße informiert. Eine stärkere Brandentwicklung sowie ein Übergriff auf das Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Im Inneren wurden außerdem Essens- und Getränkereste zurückgelassen sowie eine Infotafel mit Farbe beschmiert und eine Toilette beschädigt. In diesem Zusammenhang wird nach einer 5-köpfigen Gruppe Jugendlicher gesucht (drei männliche und zwei weibliche). Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder die Personengruppe im Zeitraum zwischen 18:30 und ca. 21:00 Uhr in der Nähe der Verwaltungshochschule gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell