Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Schwelm (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, war ein 40-jähriger Bochumer mit seinem VW Passat auf der Kölner Straße aufwärts unterwegs. Als er auf seinem Navigationssystem seinen Fahrweg überprüfen wollte, geriet er in den Gegenverkehr und stieß hier gegen den entgegenkommenden Nissan eines 58-jährigen Schwelmerin. Die Nissanfahrerin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell