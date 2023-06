Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrssicherheit - Sicher in den Urlaub - bitte kreisweit veröffentlichen

Bünde (ots)

(um) Kurz vor den Sommerferien bietet die Polizei im Rahmen der diesjährigen Aktionstage zur Verkehrssicherheit wieder Informationen vor Ort an. Der Stand wird diesmal in der Bünder Innenstadt auf dem großen Parkplatz in der Eschstraße nahe dem dortigen Kaufhaus aufgestellt. Die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrssicherheitsberatung ermöglichen eine Prüfung von Wohnanhängern und Fahrzeugen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Die Themen sind Fehler bei der Beladung insbesondere Überladung, ebenso Ablenkung während der Fahrt und Nutzung von Sicherungseinrichtungen am Fahrzeug. Es wird am Infostand die Möglichkeit geben, einen Pedelec Simulator zu erfahren. Die Beamtinnen und Beamten wollen das sicher im Urlaub mit dem Pedelec gefahren wird. Der Stand wird in der Zeit von 12:00 Uhr an erreichbar sein. Pressevertreter sind eingeladen und können sich vor Ort ebenfalls ein Bild machen.

