POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte entwenden Kupfer

Herford (ots) - (jd) Gestern (14.6.) stellte ein 44-jähriger Herforder gegen 7.25 Uhr das Fehlen seines Pedelecs fest. Er hatte das schwarze Rad der Marke Bulls am Vorabend gegen 19.00 Uhr in seinem Gartenschuppen an der Waltgeristraße abgestellt. Mittels eines Kettenschlosses hatte er das Vorderrad an einem Fahrradständer abgeschlossen. Der oder die unbekannten Täter haben das Schloss mutmaßlich gewaltsam geöffnet, ...

mehr