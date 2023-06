Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Kosmetikartikel - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Montag (12.6.) betraten zwei etwa 25 bis 30 Jahre alte Männer gegen 19.45 Uhr eine Drogerie an der Straße Im Obrock. Die beiden hatten eine große Tüte bei sich und gingen direkt in die Kosmetikabteilung. Dort bemerkte ein aufmerksamer Kunde, dass die Männer diverse Kosmetika in die Tüte steckten. Der Zeuge informierte umgehend eine Mitarbeiterin. Daraufhin verließen beide Männer fluchtartig das Geschäft und rannten in Richtung Rottlandweg davon. Die Mitarbeiterin alarmierte die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Nach einer ersten Durchsicht der Regale stellten zwei Mitarbeiterinnen fest, dass Kosmetikartikel im Wert von rund 750 Euro entwendet wurden. Die beiden Tatverdächtigen sind etwa 175 bis 180 cm groß und schlank, beide haben kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Männer ein weißes T-Shirt, einer ein rotes T-Shirt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die am Montagabend etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

