Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - 48-Jähriger verliert Kontrolle über Roller

Bünde (ots)

(jd) Gegen 23.40 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann aus Bünde gestern (12.6.) mit seinem Leichtkraftrad auf der Mindener Straße in Richtung Kirchlengern. Plötzlich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort touchierte er zunächst einen Bordstein und verlor dann die Kontrolle über seinen Roller. In Folge dessen stürzte er auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen des hinzugerufenen Rettungswagens kümmerten sich Ersthelfer um den Bünder. Die hinzugekommenen Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausschlug. Nachdem der 48-Jährige mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der Sachschaden an dem Roller liegt bei 300 Euro.

