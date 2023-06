Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Audi - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Sonntag (11.6.) stellte ein 38-jähriger Herforder seinen Audi in der Einfahrt seines Grundstücks in der Straße Am Sennehügel ab. Er parkte das Auto gegen 22.00 Uhr - als er dann jedoch gestern gegen 7.55 Uhr zu seinem Auto ging, war dieses nicht mehr vor Ort. Es handelt sich um einen schwarzen Audi Q5, dessen Schlüssel sich nach wie vor im Besitz des 38-Jährigen befindet. Wie es den bisher Unbekannten gelang, das Fahrzeug aus der Grundstückseinfahrt zu entwenden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Montag etwas Auffälliges beobachtet haben, diese Hinweise unter 05221/8880 zu melden.

