Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Geldbörse - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Gegen 15.30 Uhr bezahlte ein 82-jähriger Mann aus Enger am Freitag (9.6.) seine Einkäufe in einem Supermarkt an der Ringstraße. Nach dem Bezahlvorgang verstaute er seine EC-Karte im Portemonnaie und steckte dieses in seine Hosentasche. Wenige Minuten später bemerkte der Mann dann auf dem Parkplatz das Fehlen seiner schwarzen Leder-Geldbörse. Neben Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich befanden sich Ausweisdokumente und Geldkarten in dem Portemonnaie. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Freitagnachmittag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell