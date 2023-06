Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - 63-jährige Gütersloherin schwer verletzt

Spenge (ots)

(jd) Ein 21-jähriger Mann aus Melle fuhr am Freitag (9.6.), gegen 20.50 Uhr mit seinem Chevrolet auf der Bielefelder Straße in Richtung Spenge. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung Herforder Straße / Bielefelder Straße außer Betrieb. Die dortige Beschilderung weist aus, dass die Herforder Straße der Bielefelder Straße übergeordnet ist. Als der 21-Jährige in die Kreuzung einfuhr, näherte sich zeitgleich von rechts kommend eine 63-jährige Frau aus Gütersloh mit ihrem Skoda. Sie fuhr auf der vorfahrtsberechtigten Herforder Straße in Richtung Wertherstraße. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde die 63-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mittels eines Rettungswagens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell