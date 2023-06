Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw fährt auf LKW auf

Rödinghausen (ots)

(sud) Am Mittwoch (07.06.2023), gegen 16:35 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bünder Straße in Rödinghausen. Ein Lkw befuhr die Bünder Straße in Fahrtrichtung Hansastraße. Kurz hinter der Handwerkerstraße fuhr ein 76-jähriger Pkw-Führer aus Bünde massiv auf diesen Lkw auf. Der Pkw-Führer wurde schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern gegenwärtig an. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Paderborn. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bünder Straße in Rödinghausen komplett gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12000 Euro geschätzt.

