Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Mercedes - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 50-jähriger Herforder bemerkte heute (7.6.) in den frühen Morgenstunden das Fehlen seines Autos. Den schwarzen Mercedes GLE hatte er gestern gegen 22.00 Uhr letztmalig in der Einfahrt seines Hauses an der Karl-Prüßner-Straße gesehen. Um 5.30 Uhr war das Fahrzeug dann nicht mehr an Ort und Stelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall aus der vergangenen Nacht machen können, um Kontaktaufnahme unter 05221/8880. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Mercedes mit dem Kennzeichen HF-IK 1201 machen können, werden ebenfalls gebeten, sich unter vorgenannter Telefonnummer zu melden.

