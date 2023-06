Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zwei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(jd) Eine 64-jährige Bielefelderin fuhr gestern (6.6.), um 18.45 Uhr mit ihrem Skoda auf der Umgehungsstraße von der Mindener Straße aus kommend in Richtung Bad Salzuflen. Im Kreuzungsbereich mit der Goebenstraße beabsichtigte die Frau nach links abzubiegen. Als die Ampelanlage für sie Grünlicht zeigte, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein und bog ab. Zeitgleich fuhr jedoch eine 18-jährige Herforderin mit ihrem Audi auf der Gegenfahrbahn und beabsichtigte, ihre Fahrt an der Kreuzung geradeaus in Richtung Mindener Straße fortzusetzen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Sie wurden jeweils mittels eines Rettungswagens in nahgelegene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 18.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell