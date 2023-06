Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß an Grundstückseinfahrt - 11-Jähriger leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall an der Koblenzer Straße wurde gestern (5.6.) ein 11-jähriger Junge aus Löhne leicht verletzt. Er war um 17.23 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Koblenzer Straße in Richtung Fischerkamp unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 24-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem VW in Richtung Alter Kirchweg und beabsichtigte, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dabei nahm er augenscheinlich den Radfahrer zu spät wahr, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 11-Jährige stürzte mit seinem Rad und wurde dabei verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten des 11-Jährigen wurden über den Unfall informiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell