Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen mehrere Autos an

Herford (ots)

(jd) Eine 79-jährige Herforderin verständigte gestern (4.6.) die Polizei, nachdem sie gegen 15.50 Uhr feststellte, dass ihr Auto beschädigt war. Das Fahrzeug der Marke Suzuki hatte sie am Samstag unbeschädigt am Ortsieker Weg in Fahrtrichtung Mindener Straße geparkt. Als sie am Sonntag zu ihrem Auto zurückkehrte, waren die hinteren Reifen zerstochen. Im nahen Umfeld befanden sich vier weitere Fahrzeuge festgestellt werden, die ähnliche Beschädigungen aufwiesen: Der rechte Hinterreifen eines BMW, der einer 44-jährigen Herforderin gehört, war zerstochen. Genauso wie der rechte Hinterreifen eines Fords, der einem 35-jährigen Herforder gehört. Ein Firmenfahrzeug der Marke VW, das am Ortsieker Weg geparkt war sowie der Hyundai eines 64-jährigen Herforders. Der Sachschaden liegt pro Fahrzeug mindestens im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die im Verlauf des Wochenendes etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

