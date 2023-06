Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnung ein - Hochpreisiger Schmuck entwendet

Herford (ots)

(jd) Die etwa zwei stündige Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher Unbekannte am Samstag (3.6.) in Herford, um in eine Wohnung an der Bergertorstraße einzusteigen. Als die 49-jährige Herforderin und ihr 52-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr zu ihrer Wohnung zurückkamen, fanden sie diese völlig verwüstet vor: Auf der Suche nach Diebesgut wurden augenscheinlich sämtliche Schränke durchwühlt. Nach einer ersten Durchsicht fehlt Schmuck (Armbänder, Ohrringe, Ringe) im Wert von rund 15.000 Euro sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe. Wie sich die bisher unbekannten Täter Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafft haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Wohnungstür wurde durch den oder die unbekannten Täter augenscheinlich gewaltsam geöffnet. Die Polizei bittet daher Zeugen, die am Samstag zwischen 15.40 und 17.30 Uhr im Bereich der Bergertorstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

