LPI-J: Schild entwendet

Weimar (ots) - Am 19.05.2023 gegen 10:20 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer in Legefeld die Holzdorfer Allee in Richtung Holzdorf. Vor ihm fuhr ein weiterer Pkw, dessen Fahrer an der Einmündung zur Lindenallee links abbiegen wollte. Aufgrund von Gegenverkehr musste er verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrer übersah, dass das haltende Fahrzeug blinkte und setzte zum Überholen an. Dabei wich er auf die Gegenfahrbahn aus, streifte aufgrund des ungenügenden Seitenabstandes ...

