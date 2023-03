POL-BO: E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Alleinunfall - Alkoholtest ergibt 2,7 Promille

Bochum (ots) - Am 28. Februar, gegen 5 Uhr, kam es in Bochum-Gerthe zu einem Raubdelikt. Eine 48-jährige Zeitungsbotin aus Bochum war mit einem weißen E-Roller der Marke "Trittbrett" im Bereich der Heinrichstraße / Kirchharpener Straße unterwegs. Hier wurde sie plötzlich von einer unbekannten Person vom Roller gestoßen. Anschließend entwendete der Täter das Zweirad und flüchtete damit in Richtung ...

