POL-BO: Sachbeschädigung auf dem Husemannplatz

Bochum (ots) - Die Polizei hat zwei Jugendliche (13 und 15 Jahre, aus Bochum) vorläufig festgenommen, die ein Verkehrsschild von einer Brücke in Wattenscheid geworfen haben. Ein Zeuge verständigte die Polizei, nachdem die beiden Tatverdächtigen am Montag, 27. Februar, gegen 16 Uhr ein Baustellenschild von der Brücke an der Centrumstraße auf die Hansastraße ...

mehr