POL-BO: Ausschreitungen nach dem Bundesligaspiel - Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Bochum nahmen in den frühen Morgenstunden des 25. Februar gegen 2.15 Uhr einen mutmaßlichen Drogendealer (32) in seiner Wohnung in der Henriettenstraße in Bochum vorläufig fest. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, da zwei unbekannte Personen im Hausflur lautstark gegen die Wohnungstür des Bochumers geschlagen hatten. ...

