POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugbrand in der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf wurde am Mittwoch, 25. Januar 2023, 19:00 Uhr, ein Gebäudebrand in der Straße "Im Rehwinkel" in Sandkrug gemeldet. Beim Anrufer handelte es sich um einen Nachbarn, der beim Blick aus dem Fenster auf eine größere Rauchentwicklung aufmerksam wurde. Bei genauerer Betrachtung erkannte er auf dem Grundstück nebenan Flammen in einem Holzunterstand. Er wählte den Notruf und machte ...

