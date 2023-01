POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B212 in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Dienstag, 24. Januar 2023, in der Gemeinde Ovelgönne in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 10:00 bis 12:30 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster des Hauses in der Salzendeicher Straße auf. Nach dem Betreten suchten sie ...

