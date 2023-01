POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kirchhatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag, 24. Januar 2023, gegen 15:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Delmenhorst verletzt worden. Das Mädchen aus Delmenhorst querte den Fußgängerüberweg am Hans-Böckler-Platz in Richtung der Straße "Am Stadtwall". Laut Aussage mehrerer Zeugen zeigte die Ampel zu diesem Zeitpunkt Rotlicht für ...

