Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag, 24. Januar 2023, gegen 15:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Delmenhorst verletzt worden.

Das Mädchen aus Delmenhorst querte den Fußgängerüberweg am Hans-Böckler-Platz in Richtung der Straße "Am Stadtwall". Laut Aussage mehrerer Zeugen zeigte die Ampel zu diesem Zeitpunkt Rotlicht für Fußgänger. Auf dem rechten Fahrstreifen wurde das Mädchen vom Pkw eines 53-jährigen Delmenhorsters erfasst, der die Straße "Bismarckplatz" in Richtung Mühlenstraße befuhr.

Das Mädchen erlitt Verletzungen, die vor Ort zunächst als schwer eingestuft wurden. Letztendlich musste sie aber nur zur Beobachtung im Krankenhaus aufgenommen werden. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

