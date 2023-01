Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Wegen des Verdachts der Durchführung eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens hat die Polizei am Montag, 23. Januar 2023, ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Männer eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Beamten befuhren gegen 19:15 Uhr mit einem Streifenwagen die zweispurige Wittekindstraße in Richtung Mühlenstraße. Sie wurden auf zwei Fahrzeuge aufmerksam, die in Höhe des Bahnhofs vor einer roten Ampel halten mussten. Auf dem rechten Fahrstreifen stand ein SUV, auf dem linken Fahrstreifen eine Limousine. Beim Wiederanfahren beschleunigten beide Fahrzeuge stark und hörbar. An der nächsten roten Ampel musste beide halten. Nur dadurch war es den Beamten möglich, auf die Fahrzeuge aufzuschließen. Nachdem auch hier die Ampel auf "Grün" schaltete, folgte wieder eine starke Beschleunigung beider Fahrzeuge, die jetzt die Ludwig-Kaufmann-Straße befuhren. Die Beamten schalteten Blaulicht und Martinshorn ein und überholten beide Pkw nach dem Durchfahren einer scharfen Linkskurve. Die Kontrolle folgte an der Einmündung zur Oldenburger Straße.

Gegen beide Fahrer, einen 28-Jährigen aus der Gemeinde Stuhr und einen 46-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens ein. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme beider Führerscheine an. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Beamten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die das Fahrverhalten der beiden Männer beobachtet haben. Insbesondere am (Bus-)Bahnhof herrschte reger Personenverkehr. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell