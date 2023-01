Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von fünf E-Scootern in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Insgesamt fünf E-Scooter sind am Dienstag, 24. Januar 2023, vom Gelände der Oberschule in der Pestalozzistraße in Nordenham entwendet worden.

In der Zeit von 07:30 bis 13:30 Uhr wurden die zum Teil extra gegen Wegnahme gesicherten Fahrzeug gestohlen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Wer Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell