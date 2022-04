Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Auto gestreift und mit hoher Geschwindigkeit weggefahren - Polizei sucht Zeugen (16.04.2022)

Oberndorf am Neckar (ots)

Eine BMW Mini-Fahrerin hat auf der Sägewerkstraße bei einem dortigen Drogeriemarkt am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr einen geparkten Mazda gestreift und ist anschließend mit ihrem roten Auto in Richtung eines Getränkemarktes weggefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, verließ die Verursacherin die Unfallstelle. Das Unfallgeschehen konnte vom 36-jährigen Mazda-Fahrer beobachtet werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberndorf, Telefon 07423 8101-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell