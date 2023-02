POL-BO: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer (32) vorläufig fest

Bochum (ots) - Am Freitagabend, 24. Februar, kam es an der Poststraße in Bochum zu einem Wohnungseinbruch. Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Kenntnisstand verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 19.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Poststraße/Marmelshagen. Ein 42-jähriger Nachbar bemerkte Taschenlampenstrahlung in der sonst dunklen Wohnung ...

