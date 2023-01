LPI-NDH: Ladendieb gestellt.

Nordhausen (ots) - Zu einem Unfall mit einem Reh kam es am Samstag, den 28.01.2023 in den frühen Morgenstunden. Gegen 05:15 Uhr befuhr der 53-jährige Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw die Landstraße aus Richtung Arenshausen in Richtung Oberstein. Hier lief ein Reh auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Das Reh lief in Richtung des linksseitig befindlichen Feldes davon und konnte bei der anschließenden Absuche nicht aufgefunden werden. Am Pkw Mercedes entstand ...

