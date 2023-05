Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision beim Überholen

Weimar (ots)

Am 19.05.2023 gegen 10:20 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer in Legefeld die Holzdorfer Allee in Richtung Holzdorf. Vor ihm fuhr ein weiterer Pkw, dessen Fahrer an der Einmündung zur Lindenallee links abbiegen wollte. Aufgrund von Gegenverkehr musste er verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrer übersah, dass das haltende Fahrzeug blinkte und setzte zum Überholen an. Dabei wich er auf die Gegenfahrbahn aus, streifte aufgrund des ungenügenden Seitenabstandes den linken Außen- spiegel des Wartenden und kollidierte in der weiteren Folge mit einem dritten, bereits abbiegenden Pkw. Personen wurden nicht verletzt. Am Pkw des Verursacher entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro, die Schäden an den anderen Fahrzeugen belaufen sich auf 1.500 und 2.500 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

