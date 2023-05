LPI-J: Unfallflucht

Eisenberg (ots) - In der Zeit von Mittwoch auf Freitag brachen unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Eisenberg ein. Aus dem Keller wurde ein hochwertiges blaues E-Bike Prophete Graveler im Wert von über 2000 EUR entwendet. Vor Ort konnten umfrange Spuren gesichert werden. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr