POL-FR: St.Blasien: Verbrannte Rinderzuge führt zu Feuerwehr- und Polizeieinsatz

Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Am Montag, 27.03.2023, gegen 22.00 Uhr, soll ein 21-jähriger Mann in der Bühlstraße in ein Nagelstudio eingebrochen sein. Der 21-Jährige konnte noch in dem Geschäft vorläufig festgenommen werden. Zudem steht der 21-Jährige in Verdacht, in den letzten ...

