POL-FR: Waldshut-Tiengen: Suche nach Beteiligten einer Auseinandersetzung in der Innenstadt von WT-Tiengen

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 26.03.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es vor einer Eisdiele in der Fußgängerzone von WT-Tiengen zu einer Auseinandersetzung. Beteiligt waren ein Autofahrer und ein Pärchen. Möglicherweise aufgrund eines Verkehrsverstoßes hatte sich ein Streitgespräch entwickelt, in dessen Verlauf der Autofahrer den Mann zu Boden geworfen haben soll. Eine Zeugin zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Das Pärchen meldete sich bislang nicht und ist unbekannt. Dieses und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-0) zu melden.

