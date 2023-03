POL-FR: Weil am Rhein: Am helllichten Tag in Wohnung eingestiegen - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 28.03.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr, wurde in der Römerstraße ein blauer VW Golf von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der VW Golf stand in der Römerstraße in Höhe der Hausnummer 22 und wurde vorne links beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, ...

mehr