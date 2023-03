Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Von Pedal gerutscht und gegen großes Werbeschild gefahren

Freiburg (ots)

Beim Verlassen eines Kundenparkplatzes eines großen Lebensmitteldiscounters in der Güterstraße will am Donnerstag, 30.03.2023, gegen 10.30 Uhr, eine 76-jährige Pkw-Fahrerin von dem Bremspedal auf das Gaspedal abgerutscht sein. Nach wenigen Metern wurde der PKW von einem großen Werbeschild gestoppt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Der Schaden am Werbeschild wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

