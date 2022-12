Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Haus nach Brand unbewohnbar

Mühltal (ots)

Leicht verletzt wurden die drei Bewohner eines Hauses in der Ober-Ramstädter Straße in Mühltal, nachdem sie Rauch eingeatmet hatten. Um kurz nach halb vier geriet am frühen Samstagmorgen (24.12.2022) in dem Gebäude der Gemeinde Mühltal vermutlich ein Kühlschrank in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Dennoch können die Wohnungen durch die Verrußung jetzt nicht mehr betreten und die Bewohner müssen anderweitig untergebracht werden. Bürgermeister Willi Georg Muth traf noch in den frühen Morgenstunden vor Ort ein und kümmerte sich um eine Verlegung. Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Schätzung abgegeben werden. Die Feuerwehr beendete gegen 06.00 Uhr ihre Einsatzmaßnahmen.

EPHK Bösl, Polizeipräsidium Südhessen

