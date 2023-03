Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit Linienbus in Nordschwaben - Radfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Ein Busfahrer musste wohl wegen einem Radfahrer nach links ausweichen und streifte dabei einen entgegenkommenden Pkw. Der Busfahrer befuhr am Donnerstag, 30.03.2023, gegen 16.00 Uhr, die Schopfheimer Straße in Richtung Schopfheim. Vor dem Bus fuhr ein Radfahrer. Der Radfahrer sei dann an der Einmündung der Adolf-Bäumle-Straße zunächst nach rechts in diese eingebogen und soll dann wieder nach links in die Schopfheimer Straße eingebogen sein. Um eine Kollision mit dem Radfahrer zu vermeiden sei der Busfahrer nach links ausgewichen und streifte dabei die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkw. Gemäß der Pkw-Fahrerin und dem Busfahrer habe sich der Radfahrer noch umgesehen, sei dann jedoch weiter in Richtung Schopfheim gefahren. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Radfahrer geben können. Der Radfahrer soll einen Fahrradhelm getragen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell