Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - Holzhütte in Obereichsel niedergebrannt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.03.2023, gegen 17.40 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines Holzschuppens mitgeteilt, welchen man von der Adelhauser Straße schon sehen könne. Die Holzhütte, welche sich etwa 100 Meter unterhalb eines Pferdehofes an einem kleinen Waldstück befindet, brannte komplett nieder. Umliegende Bäume wurden durch den Brand wohl auch in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ursächlich für den Brand war vermutlich ein Funkenflug eines Lagerfeuers, welches zuvor in einer befestigten Grillstelle vor der Hütte entzündet wurde. Starker Wind habe Funken in die Hütte geweht und diese sollen in der Hütte befindliches Sägemehl entzündet haben. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

