Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: FOLGEMELDUNG zu: Weil am Rhein: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Zwei Streifenwagen der Polizei befuhren unter Verwendung von Sonder- und Wegerechten die Bundesstraße 3 (Müllheimer Straße) in Richtung Haltingen. Nachdem der erste Streifenwagen an der Einmündung zur Bühlstraße vorbeifuhr, bog ein 37-jähriger Pkw von der untergeordneten Bühlstraße nach links in die Müllheimer Straße ein. Der Fahrer des zweiten Streifenwagens versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem einbiegenden Pkw. Beide Fahrzeuge wurden nach links abgewiesen und der Streifenwagen kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Schutzplanke. Der 37-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Nach Sachlage war der 37-Jährige nicht angeschnallt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt.

Ursprungsmeldung:

Am Donnerstag, 30.03.2023, kurz vor 14.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3, an der Einmündung zur Bühlstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Pkw. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Die beiden Polizisten wurden wohl leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell ist die Unfallörtlichkeit weiträumig abgesperrt.

