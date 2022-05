Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandgeschehen in Kraftsdorf

Gera (ots)

Kraftsdorf: Nachdem heute Nacht (30.05.2022), gegen 02:20 Uhr die Meldung zu einem Hausbrand in der Straße der Einheit in Kraftsdorf einging, rückten unverzüglich Feuerwehr und Polizei zum Brandort aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand bereits der Dachstuhl des Hauses in Vollbrand, so dass seitens der Feuerwehr mit den Löscharbeiten begonnen wurde.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, welches jedoch lediglich von einer Person bewohnt wird. Zum Brandzeitpunkt waren nach aktuellen Erkenntnissen keine Personen im Haus. Glücklicherweise konnte seitens der Feuerwehr der Brand unter Kontrolle und schließlich gelöscht werden.

Im Rahmen der Ermittlungen zum Brandgeschehen konnte nach Hinweisen von Zeugen eine tatverdächtige Person festgestellt und vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 35 Jahre alten Mann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Diese dauern gegenwärtig noch an. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell